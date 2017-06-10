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Игорь Лебеденко: гиграть, а не отсиживать контракт

Бывший полузащитник "Терека" Игорь Лебеденко рассказал, что хочет продолжить карьеру в России.

"Пока ничего не могу сказать. Думаю, в концовке сезона я показал, что способен играть на высоком уровне. Выгляжу на 20 лет, чувствую себя на 25 (смеется), так что готов еще поиграть. Именно играть, а не отсиживать контракт или, как говорят, "отбывать номер". В приоритете — варианты из России. Все-таки я долго жил без семьи, на расстоянии. Конечно, может получиться так, что мне опять придется уехать далеко от Москвы, но хотелось бы быть поближе к родным", — цитируют Лебеденко "Известия".
Теги: Терек Лебеденко
Сегодня, 01:37
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