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СМИ: "Локомотив" обязали выплатить 110 миллионов рублей Альберто Сапатеру
Стало известно решение Палаты по разрешению споров ФИФА по иску испанского полузащитника Альберто Сапатера к клубу, в результате которого "железнодорожники" обязаны выплатить своему экс-игроку около 110 миллионов рублей.
Напомним, Сапатер покинул московский клуб в 2015 году. Футболист обвинил клуб, что за последний сезон и несколько месяцев 2015 года "железнодорожники" не выплатили ему зарплату. При этом игрок постоянно числился среди травмированных, а в последних нескольких сезонах сыграл за "железнодорожников" лишь шесть матчей.
Life
Напомним, Сапатер покинул московский клуб в 2015 году. Футболист обвинил клуб, что за последний сезон и несколько месяцев 2015 года "железнодорожники" не выплатили ему зарплату. При этом игрок постоянно числился среди травмированных, а в последних нескольких сезонах сыграл за "железнодорожников" лишь шесть матчей.
Life
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