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СМИ: "Локомотив" обязали выплатить 110 миллионов рублей Альберто Сапатеру

Стало известно решение Палаты по разрешению споров ФИФА по иску испанского полузащитника Альберто Сапатера к клубу, в результате которого "железнодорожники" обязаны выплатить своему экс-игроку около 110 миллионов рублей.

Напомним, Сапатер покинул московский клуб в 2015 году. Футболист обвинил клуб, что за последний сезон и несколько месяцев 2015 года "железнодорожники" не выплатили ему зарплату. При этом игрок постоянно числился среди травмированных, а в последних нескольких сезонах сыграл за "железнодорожников" лишь шесть матчей.

Life
Теги: Сапатер Локомотив
Сегодня, 20:07
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№3 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 20:39) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Пусть с жабы очкастой взыскивают.
Регистрация: 23.03.2015
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:31) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это привет клубу из прошлого, от той самой тётки! flushed
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 20:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Круто! На всю жизнь хватит.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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