Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Вальдас Иванаускас прибыл на сбор "Луча-Энергии"

Литовский специалист Вальдас Иванаускас прибыл на сбор "Луча-Энергии" в Белоруссию и в ближайшее время подпишет контракт с клубом, сообщает "Матч ТВ".

Последним местом работы Иванаускаса, ранее тренировавшего в России хабаровский "СКА-Энергию", был кипрский "Этникос". В "Луче" ему предстоит формировать, по сути, новую команду: на контрактах осталось 7 игроков. Сейчас приморцы просматривают более двух десятков потенциальных новичков.

Напомним, что "Луч", занявший в минувшем сезоне 16-е место, сохранил прописку в ФНЛ благодаря отказу от повышения "Читы".
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 05:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.