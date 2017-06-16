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Агент: Зырянов планирует провести за "Зенит-2" еще год в качестве футболиста

Сергей Базанов, представитель полузащитника "Зенита-2" Константина Зырянова, рассказал, что его клиент планирует еще год поиграть в футбол.

"Пока все идет к тому, что Зырянов еще год проведет в качестве футболиста. Сейчас Константин находится в отпуске, к концу недели планирует вернуться в Санкт-Петербург. А так он продолжает учиться на тренерскую категорию А. Зырянов останется в "Зените-2"? Безусловно, если он будет выступать, то за "Зенит-2". Насколько я знаю, Костя уже разговаривал с Давыдовым, и он высказался за то, чтобы Зырянов провел еще один сезон. Поэтому не думаю, что он поменяет команду", - цитирует Зырянова "Спорт-Экспресс".
Теги: Зырянов Зенит-2
Сегодня, 00:27
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