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Виталий Мутко: Зорков много лет занимается развитием футбола. И ни хрена не сделано

Президент РФС Виталий Мутко на внеочередной конференции РФС жестко раскритиковал заместителя генерального директора РФС Александр Зоркова.

"Есть у нас такой Александр Николаевич Зорков. Он много лет занимается развитием футбола. И ведь до сих пор ни хрена не сделано!" - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
Теги: Мутко
Сегодня, 13:04
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6
(1)
№6 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 13:30) #
  • 0
  •  (2)
online

А это вообще кто? laughing
Регистрация: 27.09.2015
№5 Написал: Лидер (Сегодня, 13:18) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
"Расстреляли стрелочника". Педалик, а ты сколько лет РФС поганишь? Что сделал, гнида, кроме того, что набрал запитерастов в РФС, КДК и судейский корпус и рисуешь липовые чемпионства ослам и гнилым?


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№4 Написал: tuner (Сегодня, 13:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Realist2000




Вот и "козел отпущения" выбран.

Это точно. То-то Виталик раздухарился.
Регистрация: 29.08.2015
№3 Написал: петя365 (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (1)
online

Не поделился в этом году, сволочь - получи )))))))))))))))))
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:10) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
А, так это зиц-председатель виноват...
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:09) #
  • +2
  •  (2)

Вот и "козел отпущения" выбран.
Регистрация: 20.03.2017
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