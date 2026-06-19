Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Канада
6 - 0 6 0
КатарЗавершен
Мексика
1 - 0 1 0
Южная КореяЗавершен
США
22:00
АвстралияНе начат

Ерохин высказался о продлении контракта с "Зенитом"

Футболист "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал продление контракта с сине-бело-голубыми.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что рад продлению соглашения с петербургским клубом.

"Еще в конце сезона говорил о том, что еще как минимум сезон хотел бы поиграть. Конечно, в "Зените". Рад, что так и получилось. Сил и желания много.
Глядя на некоторых игроков на чемпионате мира, лишний раз убеждаюсь, что сейчас в футболе возраст не имеет решающего значения", - сказал Ерохин "Матч ТВ".

Александр Ерохин выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2017 года. В прошедшем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.

Ранее стало известно, что 36-летний футболист продлил контракт с "Зенитом" до конца июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится