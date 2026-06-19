Ерохин высказался о продлении контракта с "Зенитом"

"Еще в конце сезона говорил о том, что еще как минимум сезон хотел бы поиграть. Конечно, в "Зените". Рад, что так и получилось. Сил и желания много.Глядя на некоторых игроков на чемпионате мира, лишний раз убеждаюсь, что сейчас в футболе возраст не имеет решающего значения", - сказал Ерохин "Матч ТВ".
Александр Ерохин выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2017 года. В прошедшем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 100 тысяч евро.
Ранее стало известно, что 36-летний футболист продлил контракт с "Зенитом" до конца июня 2027 года.