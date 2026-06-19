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Байрамян объяснил, почему решил перейти в "Урал"

Хорен Байрамян объяснил, почему решил перейти из "Ростова" в "Урал".
Фото: ФК "Урал"
Футболист заявил, что екатеринбургский клуб проявлял к нему наибольший интерес.

"Наибольший интерес к себе я увидел с их стороны. Мне звонил лично главный тренер – это один из ключевых факторов. У команды стоит задача вернуться в РПЛ - хочется помочь ее решить.
Мой родной клуб хотел, чтобы я остался, но уже не в качестве игрока. Но мне все еще хочется поиграть в футбол", - сказал Байрамян пресс-службе "Ростова".

Хорен Байрамян выступал в составе "Ростова" с 2011 года. Всего в Российской Премьер-Лиге хавбек провел 240 матчей, забил 12 голов и отдал 18 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.

Сегодня, 19 июня, екатеринбургский "Урал" объявил о трансфере 34-летнего футболиста.

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