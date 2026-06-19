Байрамян объяснил, почему решил перейти в "Урал"

"Наибольший интерес к себе я увидел с их стороны. Мне звонил лично главный тренер – это один из ключевых факторов. У команды стоит задача вернуться в РПЛ - хочется помочь ее решить.Мой родной клуб хотел, чтобы я остался, но уже не в качестве игрока. Но мне все еще хочется поиграть в футбол", - сказал Байрамян пресс-службе "Ростова".
Хорен Байрамян выступал в составе "Ростова" с 2011 года. Всего в Российской Премьер-Лиге хавбек провел 240 матчей, забил 12 голов и отдал 18 результативных передач. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.
Сегодня, 19 июня, екатеринбургский "Урал" объявил о трансфере 34-летнего футболиста.