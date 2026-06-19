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Президент ФИФА и премьер-министр Канады расписались на флаге России на матче ЧМ

Российский болельщик Антон Шаповалов рассказал о встрече с Джанни Инфантино и Марком Карни.
Фото: "Чемпионат"
Антон Шаповалов заявил, что президент ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министр Канады Марк Карни были не против расписаться на российском флаге.

"Нулёвка" - это наша компания друзей, небольшой фан-клуб сборной России. Неожиданно оказалось, что Инфантино сидит совсем рядом с нами, чуть выше.

Мы сфотографировались, и я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались", - сказал Шаповалов "Чемпионату".

Ситуация произошла сегодня, 19 июня, на матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Канады и Катара. Встреча проходила на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере. Североамериканская национальная команда разгромила соперника со счетом 6:0.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидами ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

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