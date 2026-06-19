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Игрок "Зенита" оценил игру Дугласа Сантоса за Бразилию на ЧМ-2026

Футболист "Зенита" Нино оценил игру своего одноклубника Дугласа Сантоса за сборную Бразилии.
Фото: Getty Images
"Дуглас отлично провел первую игру с Марокко, был надежен и в обороне очень помог команде. Думаю, у него есть все необходимое, чтобы и дальше оставаться в стартовом составе", - сказал Нино "Матч ТВ".

14 июня состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между национальными командами Бразилии и Марокко. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Дуглас Сантос провел на поле всю игру.

Бразильский футболист выступает в составе петербургского "Зенита" с начала июля 2019 года.

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