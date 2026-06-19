"Огромная потеря". Талалаев - об уходе футболиста из "Балтики"

"Андраде - большая потеря для "Балтики"? Огромная. Андраде был не только носителем идей, одним из капитанов команды, сильным центральным защитником, но и сплачивающим элементом.Человеком, который объединял иностранцев, русских, тренерский и административный штаб. Заменить такого игрока по щелчку пальцев невозможно", - сказал Талалаев "Чемпионату".
Кевин Андраде выступал в составе калининградской "Балтики" с января 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб защитник провел 32 матча и забил 1 гол. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.
В конце мая петербургский "Зенит" объявил о трансфере колумбийского футболиста. Соглашение Андраде с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2031 года.