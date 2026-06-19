"Огромная потеря". Талалаев - об уходе футболиста из "Балтики"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о переходе игрока в другой клуб.

Фото: ФК "Балтика"

"Андраде - большая потеря для "Балтики"? Огромная. Андраде был не только носителем идей, одним из капитанов команды, сильным центральным защитником, но и сплачивающим элементом.