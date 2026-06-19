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Футболист "Ростова" может перейти в клуб из Нидерландов

Футболист "Ростова" может продолжить карьеру в европейском чемпионате.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, "ПЕК Зволле", выступающий в высшей лиге Нидерландов, предлагает Даниилу Уткину соглашение с зарплатой 420 тысяч евро. Контракт будет рассчитан на два года, с возможностью продления еще на один.

Российский футболист выступает в составе "Ростова" с июля 2022 года. С февраля 2026 года полузащитник играл за московское "Торпедо" на правах аренды. В прошедшем сезоне Уткин провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в Первой лиге. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

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