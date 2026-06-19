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Игрок "Динамо" Мх может продолжить карьеру в Иране

Агент Кова Тилавпур, связанный с иранским футбольным рынком, высказался об интересе клубов к Мохаммаду Хоссейннежаду.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Агент сообщил, что оба клуба могут начать переговоры по трансферу футболиста.

"Персеполис" и "Эстегляль" заинтересованы в Мохаммаджаваде Хоссейннеджаде. Оба тегеранских клуба следят за ситуацией вокруг полузащитника "Динамо" (Махачкала) и могут начать переговоры по его возможному трансферу в летнее трансферное окно", - сказал Тилавпур "Матч ТВ".

Мохаммад Хоссейннежад выступает в составе махачкалинского "Динамо" с августа 2024 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел за клуб 38 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

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