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Семшов: в матче с Конго Роналду выглядел просто полным нулем

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов высказался о текущей форме Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Российский специалист заявил, что португальскому футболисту очень тяжело играть на высоком уровне.

"На пятом десятке жизни можно играть в футбол, но, наверное, не на таком уровне. Даже Роналду, феноменальный спортсмен, уже не может быть конкурентоспособным.

В матче с Конго он выглядел просто полным нулем. Видно, что очень тяжело, и возраст не обмануть. Заметно, как ему тяжело, как он не дает движение", - сказал Семшов "РБ Спорту".

В среду, 17 июня, состоялся матч в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и ДР Конго. Встреча прошла на "Эн-Эр-Джи Стэдиуме" в США. Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

Криштиану Роналду провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. На данный момент 41-летний футболист выступает за "Аль-Наср".

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