В заявлении "Кубани" говорится, что команда не сможет принять участие в предстоящем сезоне Второй лиги А из-за сложностей с лицензированием. При этом осенью клуб возобновит работу на профессиональном уровне и начнёт формирование состава для выступления во Второй лиге Б, старт которой запланирован на март 2027 года.
По итогам сезона группы Серебро Второй лиги А краснодарская "Кубань" заняла последнее, десятое, место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 17 встречах.
В начале июня главный тренер клуба Андрей Ещенко заявил, что футболистам не выплачивали зарплату в течение трех месяцев.
"Кубань" не прошла лицензирование для участия во Второй лиге
"Кубань" обратилась к болельщикам клуба.
Фото: ФК "Кубань"