Лысцов рассказал, что нужно сделать "Факелу" для сохранения прописки в РПЛ

Фото: ФК "Факел"

Но сохранить прописку в РПЛ будет тяжело. Для этого "Факелу" надо достаточно серьёзно обновить состав. РПЛ - другая лига, там играют в другой футбол. К нему надо быть готовым", - сказал Лысцов Metaratings

Футболист заявил, что воронежскому клубу необходимы новые игроки для сохранения прописки в РПЛ."Факел" заслужил выход в РПЛ. Тренерский штаб вместе с командой проделал серьёзную победу.По итогам прошедшего сезона Первой лиги воронежский "Факел" занял второе место в турнирной таблице, набрав 68 очков в 34 матчах.В Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 клуб расположился на 16-й строчке с 18 баллами в своем активе.