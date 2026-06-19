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Лысцов рассказал, что нужно сделать "Факелу" для сохранения прописки в РПЛ

Бывший игрок "Локомотива" Виталий Лысцов высказался о выходе "Факела" в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
Футболист заявил, что воронежскому клубу необходимы новые игроки для сохранения прописки в РПЛ.

"Факел" заслужил выход в РПЛ. Тренерский штаб вместе с командой проделал серьёзную победу.

Но сохранить прописку в РПЛ будет тяжело. Для этого "Факелу" надо достаточно серьёзно обновить состав. РПЛ - другая лига, там играют в другой футбол. К нему надо быть готовым", - сказал Лысцов Metaratings.

По итогам прошедшего сезона Первой лиги воронежский "Факел" занял второе место в турнирной таблице, набрав 68 очков в 34 матчах.

В Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 клуб расположился на 16-й строчке с 18 баллами в своем активе.

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