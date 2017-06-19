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Михаил Гершкович: возвращение Божовича в РФПЛ непонятно

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович недоумевает по поводу того, что Миодраг Божович возглавил тульский "Арсенал".

"Божович работал у нас во многих клубах и особо ничего не добился. В России хватает тренеров достаточно высокого уровня. Мне также неясно назначение главным тренером "Ростова" Леонида Кучука. Они с Божовичем работали у нас, но ничего не добивались, нет за ними никаких серьезных успехов, и их возвращение непонятно. Я всегда и всем желаю удачи, но я не понимаю политику руководителей клубов, которые не обращают внимание на наших специалистов.

Я понимаю, когда мы приглашаем Роберто Манчини. Он известный специалист, возглавивший "Зенит", который ставит перед собой самые высокие задачи. Хотя и этот шаг не гарантирует успеха. На мой взгляд, тот же Сергей Семак созрел для того, чтобы возглавить "Зенит". Недавно Семак сдавал экзамены на лицензию Pro, и на меня он произвел очень хорошее впечатление. Он вполне уже сегодня мог бы работать на той должности, на которую пригласили Манчини. Но если назначение итальянца мне понятно, то назначения Божовича и Кучука мне совершенно непонятны", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
Теги: Гершкович Божович Арсенал Тула
Сегодня, 20:14
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№9 Написал: ачуда (Сегодня, 20:47) #
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Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, а что он выиграл как тренер в нашем футболе, присосавшийся приспособленец, тормозит внедрение тренеров в ФНЛ, РФПЛ своим бездействием на должности, только жаловаться на свое бессилие может.
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: N-52 (Сегодня, 20:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Гершкович в "Торпедо" был интересным технарем- индивидуалом, но эффективность его действий часто была низка потому, что он в игре никого рядом не видел. Даже Э.Стрельцова - только сам изобретал. Сейчас то же восприятие действительности: сидит у себя в "хатке" и несет чушь с заклеенными глазами.
Регистрация: 13.08.2012
№7 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 20:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хочется спросить Гершковича а на кой хрен это объединение тренеров, какие задачи оно решает, чьи интересы защищает. Почему при наличии своих тренеров приглашаем ничем не отличившихся. Может как то принять какие то меры по продвижению своих тренеров. Вы посмотрите уйдут старожилы- Гаджиев, Семин, Бердыев, Слуцкий и настанет период когда командам и некому возглавить....
Регистрация: 5.04.2016
№6 Написал: петя365 (Сегодня, 20:33) #
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Цитата: QoshaK
какие цели у ООТ?

Брать !
Брать с каждого - а делиться с одним начальником
Регистрация: 7.05.2017
№5 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 20:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Клоун!
Регистрация: 8.08.2016
№4 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 20:31) #
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Непонятно почему объединения отечественных тренеров возглавляет человек который практически не тренировал. А какие цели у ООТ? Тоже не понятно.
Регистрация: 27.09.2015
№3 Написал: петя365 (Сегодня, 20:25) #
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Цитата: avnik
2025 год. Гершкович:
- Я не понимаю нахрена в "Крымканализацию" взяли Манчини?

И по Реалу - зачем им Карпин, когда есть Семак, который сдал мне экзамен ? smile smile smile
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 20:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
2025 год. Гершкович:
- Я не понимаю нахрена в "Крымканализацию" взяли Манчини? Он уже несколько раз тренировал у нас и серьезных успехов не добился... Помните, как Зенит с ним улетел в Первый дивизион в 2018?

satisfied satisfied satisfied и станут твои пророчества истинной!!!
Регистрация: 1.06.2017
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
2025 год. Гершкович:
- Я не понимаю нахрена в "Крымканализацию" взяли Манчини? Он уже несколько раз тренировал у нас и серьезных успехов не добился... Помните, как Зенит с ним улетел в Первый дивизион в 2018?


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Регистрация: 15.04.2011
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