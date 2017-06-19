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Михаил Гершкович: возвращение Божовича в РФПЛ непонятно
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович недоумевает по поводу того, что Миодраг Божович возглавил тульский "Арсенал".
"Божович работал у нас во многих клубах и особо ничего не добился. В России хватает тренеров достаточно высокого уровня. Мне также неясно назначение главным тренером "Ростова" Леонида Кучука. Они с Божовичем работали у нас, но ничего не добивались, нет за ними никаких серьезных успехов, и их возвращение непонятно. Я всегда и всем желаю удачи, но я не понимаю политику руководителей клубов, которые не обращают внимание на наших специалистов.
Я понимаю, когда мы приглашаем Роберто Манчини. Он известный специалист, возглавивший "Зенит", который ставит перед собой самые высокие задачи. Хотя и этот шаг не гарантирует успеха. На мой взгляд, тот же Сергей Семак созрел для того, чтобы возглавить "Зенит". Недавно Семак сдавал экзамены на лицензию Pro, и на меня он произвел очень хорошее впечатление. Он вполне уже сегодня мог бы работать на той должности, на которую пригласили Манчини. Но если назначение итальянца мне понятно, то назначения Божовича и Кучука мне совершенно непонятны", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
"Божович работал у нас во многих клубах и особо ничего не добился. В России хватает тренеров достаточно высокого уровня. Мне также неясно назначение главным тренером "Ростова" Леонида Кучука. Они с Божовичем работали у нас, но ничего не добивались, нет за ними никаких серьезных успехов, и их возвращение непонятно. Я всегда и всем желаю удачи, но я не понимаю политику руководителей клубов, которые не обращают внимание на наших специалистов.
Я понимаю, когда мы приглашаем Роберто Манчини. Он известный специалист, возглавивший "Зенит", который ставит перед собой самые высокие задачи. Хотя и этот шаг не гарантирует успеха. На мой взгляд, тот же Сергей Семак созрел для того, чтобы возглавить "Зенит". Недавно Семак сдавал экзамены на лицензию Pro, и на меня он произвел очень хорошее впечатление. Он вполне уже сегодня мог бы работать на той должности, на которую пригласили Манчини. Но если назначение итальянца мне понятно, то назначения Божовича и Кучука мне совершенно непонятны", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
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