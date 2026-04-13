Тихонов оценил назначение женщины главным тренером "Униона"

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал назначение женщины-тренера Мари-Луизе Эты исполняющей обязанности наставника мужского состава берлинского "Униона".
Фото: ФК "Унион" Берлин
По мнению Тихонова, в таком назначении есть определённая медийная составляющая.

"У них это модно, им без разницы. Наверное, в этом есть медийная составляющая, но я не думаю, что это сработает.

Есть тренеры мужских команд, которые сидят и ждут эту работу. Если просто доиграть сезон, то, наверное, нормально", — отметил Тихонов в беседе с "Матч ТВ".

Мари-Луизе Эта стала первой женщиной, назначенной главным тренером мужской команды в истории топ-5 европейских лиг.

"Унион" после 29 туров с 32 очками располагается на 11 месте турнирной таблицы Бундеслиги. В текущем сезоне команде осталось провести пять матчей: с "Вольфсбургом" (18.04, дома), "РБ Лейпциг" (24.04, в гостях), "Кёльном" (02.05, дома), "Майнцем" (10.05, в гостях) и "Аугсбургом" (16.05, дома).

