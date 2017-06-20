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Пепе: хорошо помню Бышовца, это дорогие для меня воспоминания
Защитник сборной Португалии Пепе сообщил, что помнит работу под руководством заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца в португальском "Маритиму".
"Помню ли я Бышовца? Да, я работал с ним когда мне было 18-19 лет. Я хорошо это помню, это дорогие для меня воспоминания", - цитирует Пепе "Чемпионат.сом".
"Помню ли я Бышовца? Да, я работал с ним когда мне было 18-19 лет. Я хорошо это помню, это дорогие для меня воспоминания", - цитирует Пепе "Чемпионат.сом".
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