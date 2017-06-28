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Сергей Фурсенко: "Зенит" не будет испытывать проблем с финансовым fair play

"Зенит" не станет испытывать сложностей с правилом финансового fair play, заявил председатель правления - президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

УЕФА сообщила в начала июня, что "Зенит", а также другие российские клубы, "Краснодар" и московский "Локомотив", выполнили условия финансового fair play в сезоне-2016/17. 1 июня клуб из Санкт-Петербурга объявил о назначении главным тренером итальянского специалиста Роберто Манчини.

"Применительно к новым трансферам клуба нами не планируется тратить никаких сумм, которые были бы за гранью. Проблем с финансовым fair play у "Зенита" не предполагается. Даже те трансферы, которые мы собираемся совершить, если они будут осуществлены, то будут предполагать рассрочку платежей. Скорее всего, в три платежа. Поэтому с этой стороны я не вижу никаких проблем", - цитирует Фурсенко "Р-Спорт".
Теги: Фурсенко Зенит
Сегодня, 22:09
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(1)
№5 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 23:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Кто ж тебе, Профурсенка поверит? Чтобы в клуб не участника ЛЧ перешел игрок на условиях отсрочки платежа в три этапа? Ты это детям в начальной школе расскажи, может они и поверят, хотя вряд ли.....

Вот ты тупой. Клубу какая разница, играет в ЛЧ или нет. Главное сумма! Совсем свиные мозги от случайности заплыли
Регистрация: 5.11.2010
№4 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не стоит недооценивать умственные способности противника, стоит оценить собственные...это для ооо наш спартак.
Регистрация: 15.12.2013
№3 Написал: ооо Наш Спартак Москва (Сегодня, 22:23) #
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  •  (5)
online

в этом году нет,а вот в следующем по всей видимости будете,(потому что в конце года только считается)так как осознано идете на нарушение,мол в этом году все силы бросим,а там видно будет,авось пронесет,только к тому времени Манчини уже будет под пальмой пятки чесать и считать неустойку,а зенит искать нового физрука


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Мы гордимся своею столицей,всем известно об этом давно.Ведь в Москве есть Спартак один только,остальные команды говно.
Регистрация: 13.05.2017
№2 Написал: fd65 (Сегодня, 22:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто ж тебе, Профурсенка поверит? Чтобы в клуб не участника ЛЧ перешел игрок на условиях отсрочки платежа в три этапа? Ты это детям в начальной школе расскажи, может они и поверят, хотя вряд ли.....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Phil Москва (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Да конечно, какие проблемы, когда газпром - генеральный спонсор ЛЧ ..
Регистрация: 5.06.2017
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