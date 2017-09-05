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Шамиль Газизов: пока "Зенит" к нам не обращался по поводу переноса матча

"Зенит" не обращался в "Уфу" в просьбой перенести дату проведения матча 10-го тура чемпионата РФПЛ, сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Во вторник "Зенит" объявил о временном прекращении продажи билетов на матч с "Уфой" в связи с возможным переносом даты встречи. Изначально игра должна была пройти 17 сентября в Санкт-Петербурге.

"Если "Зенит" попросит нас о переносе даты матча, то мы его рассмотрим. Мы всегда готовы рассмотреть пожелания партнеров. Но к нам пока по этому вопросу никто не обращался", - цитирует Газизова ТАСС.
Теги: Газизов Уфа Зенит
Сегодня, 19:28
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