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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Фурсенко: попросили перенести матч с "Уфой" на 18 сентября
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что клуб обратился в РФПЛ с просьбой перенести матч 10-го тура чемпионата России против "Уфы" на 18 сентября.
Согласно календарю премьер-лиги, игра должна состояться 17 сентября.
Дата проведения матча может быть изменена в связи с тем, что 14 сентября сине-бело-голубым предстоит провести выездной матч группового турнира Лиги Европы против "Вардара".
"Матч выездной, прилетаем поздно. Попросили РФПЛ перенести встречу на 18-е число, ждем ответа", - цитирует Фурсенко "Р-Спорт".
Согласно календарю премьер-лиги, игра должна состояться 17 сентября.
Дата проведения матча может быть изменена в связи с тем, что 14 сентября сине-бело-голубым предстоит провести выездной матч группового турнира Лиги Европы против "Вардара".
"Матч выездной, прилетаем поздно. Попросили РФПЛ перенести встречу на 18-е число, ждем ответа", - цитирует Фурсенко "Р-Спорт".
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