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Сергей Фурсенко: попросили перенести матч с "Уфой" на 18 сентября

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что клуб обратился в РФПЛ с просьбой перенести матч 10-го тура чемпионата России против "Уфы" на 18 сентября.

Согласно календарю премьер-лиги, игра должна состояться 17 сентября.

Дата проведения матча может быть изменена в связи с тем, что 14 сентября сине-бело-голубым предстоит провести выездной матч группового турнира Лиги Европы против "Вардара".

"Матч выездной, прилетаем поздно. Попросили РФПЛ перенести встречу на 18-е число, ждем ответа", - цитирует Фурсенко "Р-Спорт".
Теги: Фурсенко Зенит Уфа
Сегодня, 19:45
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№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 20:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Уфа не Спартак, может и не лечь под Зенит
Регистрация: 18.08.2013
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