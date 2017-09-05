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Александр Зуев: даже у больших мастеров бывают игры, когда не везет

Полузащитник молодёжной сборной России Александр Зуев прокомментировал домашнюю победу над командой Гибралтара (3:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.

"Тренерский штаб похвалил за победу, после игры состоялось организационное собрание относительно второго сбора. Считаем, нужно добавлять в реализации моментов.

Невезение в сегодняшнем матче? Это психологический момент: не забиваешь ты — забивают тебе. Даже у больших мастеров бывают игры, когда не везёт. Главное, забили, показали неплохой результат. Хотя могли выиграть с крупным счётом.

Спасибо большое болельщикам. В отличие от первого матча, сегодня чувствовалось, что действительно играем дома", - цитирует Зуева "Чемпионат.сом".
Теги: Зуев Молодежная сборная России
Сегодня, 23:10
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