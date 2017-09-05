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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Зуев: даже у больших мастеров бывают игры, когда не везет
Полузащитник молодёжной сборной России Александр Зуев прокомментировал домашнюю победу над командой Гибралтара (3:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.
"Тренерский штаб похвалил за победу, после игры состоялось организационное собрание относительно второго сбора. Считаем, нужно добавлять в реализации моментов.
Невезение в сегодняшнем матче? Это психологический момент: не забиваешь ты — забивают тебе. Даже у больших мастеров бывают игры, когда не везёт. Главное, забили, показали неплохой результат. Хотя могли выиграть с крупным счётом.
Спасибо большое болельщикам. В отличие от первого матча, сегодня чувствовалось, что действительно играем дома", - цитирует Зуева "Чемпионат.сом".
"Тренерский штаб похвалил за победу, после игры состоялось организационное собрание относительно второго сбора. Считаем, нужно добавлять в реализации моментов.
Невезение в сегодняшнем матче? Это психологический момент: не забиваешь ты — забивают тебе. Даже у больших мастеров бывают игры, когда не везёт. Главное, забили, показали неплохой результат. Хотя могли выиграть с крупным счётом.
Спасибо большое болельщикам. В отличие от первого матча, сегодня чувствовалось, что действительно играем дома", - цитирует Зуева "Чемпионат.сом".
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