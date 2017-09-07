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Мануэл Фернандеш: "Локомотив" уступает по составу "Зениту" и "Спартаку"

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш высказался о перспективах своей команды побороться за высокие места в Премьер-Лиге.

"Что удивительного в нашем втором месте? Мы просто стали настоящей командой. Это главное. Отлично знаем свои сильные стороны, а также минусы, над устранением которых усердно работаем. Если продолжим в том же духе, то окажемся в итоге на очень хорошей позиции.

Хотя по составу уступаем тем же "Зениту" и "Спартаку". У них - больше индивидуально сильных игроков, футболистов хай-класса, больше возможностей для маневра. Но мы берем другим - командными взаимодействиями и грамотной тактикой. И благодаря этому способны оказаться по итогам сезона высоко в таблице, даже в медалях", - цитирует Фернандеша "Спорт-Экспресс".
Теги: Фернандеш Локомотив Зенит Спартак
Сегодня, 01:42
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№1 Написал: Максим Щукин (Сегодня, 01:54) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://veshok.ml/388744
Регистрация: 7.09.2017
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