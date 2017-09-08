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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Самедов: Еськов целенаправленно хотел, чтобы я получил красную карточку
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что арбитр Алексей Еськов не должен был удалять его в матче 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4).
– Если вернуться к вашему удалению в дерби с "Локо", в чем видите свою ошибку?
– Давайте расставим все точки над i. Я извинился после игры за то, что получил красную карточку. По факту она была, а команда проиграла. Поэтому, конечно же, ответственность лежит на мне. Но лично для меня очевидно, что арбитр ошибся, удалив меня.
– Почему?
– Судья даже не видел этого момента! Он не должен был показывать мне вторую желтую карточку. Это целая цепочка ошибок. Миранчука вот нужно было удалять, тогда он бы не забил гол. Из этого и складывается результат. Хотя это и не отменяет того, что я получил красную карточку и подвел команду.
– Считаете, что в том эпизоде игрок "Локомотива" фолил на вас?
– Я бежал, там в любом случае было касание. Но если посмотреть повтор, Еськов вообще не видел, что произошло! Понимаете? Он стоял за игроками, ему никто не мог подсказать. Однако почему-то моментально достал желтую карточку! То есть реально целенаправленно хотел, чтобы я ее получил. Вообще не промедлил ни секунды, сразу достал "горчичник". Но он, как я уже сказал, не мог видеть эпизод.
"Спорт-Экспресс"
– Если вернуться к вашему удалению в дерби с "Локо", в чем видите свою ошибку?
– Давайте расставим все точки над i. Я извинился после игры за то, что получил красную карточку. По факту она была, а команда проиграла. Поэтому, конечно же, ответственность лежит на мне. Но лично для меня очевидно, что арбитр ошибся, удалив меня.
– Почему?
– Судья даже не видел этого момента! Он не должен был показывать мне вторую желтую карточку. Это целая цепочка ошибок. Миранчука вот нужно было удалять, тогда он бы не забил гол. Из этого и складывается результат. Хотя это и не отменяет того, что я получил красную карточку и подвел команду.
– Считаете, что в том эпизоде игрок "Локомотива" фолил на вас?
– Я бежал, там в любом случае было касание. Но если посмотреть повтор, Еськов вообще не видел, что произошло! Понимаете? Он стоял за игроками, ему никто не мог подсказать. Однако почему-то моментально достал желтую карточку! То есть реально целенаправленно хотел, чтобы я ее получил. Вообще не промедлил ни секунды, сразу достал "горчичник". Но он, как я уже сказал, не мог видеть эпизод.
"Спорт-Экспресс"
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