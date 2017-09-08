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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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16:34
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
"Спартак" не стал приобретать Канунникова, узнав о возможном судебном разбирательстве
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что клуб отказался от покупки нападающего "Рубина" Максима Канунникова, когда узнал о возможном судебном разбирательстве.
"Изначально Канунников должен был стоить € 1 млн. Но в контракте был какой-то странный пункт, который повышал цену до € 5 млн, поэтому мы просто оставили эту тему. Канунников мог бы принести пользу в качестве замены Зобнину. Но когда я узнал об этом пункте и возможном судебном разбирательстве, то отказался от сделки", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Изначально Канунников должен был стоить € 1 млн. Но в контракте был какой-то странный пункт, который повышал цену до € 5 млн, поэтому мы просто оставили эту тему. Канунников мог бы принести пользу в качестве замены Зобнину. Но когда я узнал об этом пункте и возможном судебном разбирательстве, то отказался от сделки", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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