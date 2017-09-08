Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Спартак" не стал приобретать Канунникова, узнав о возможном судебном разбирательстве

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что клуб отказался от покупки нападающего "Рубина" Максима Канунникова, когда узнал о возможном судебном разбирательстве.

"Изначально Канунников должен был стоить € 1 млн. Но в контракте был какой-то странный пункт, который повышал цену до € 5 млн, поэтому мы просто оставили эту тему. Канунников мог бы принести пользу в качестве замены Зобнину. Но когда я узнал об этом пункте и возможном судебном разбирательстве, то отказался от сделки", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак Канунников
Сегодня, 17:46
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 17:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
и правильно сделал Массимо, Кануников это не замена Ромке! Рома полезен для игры в обороне, а Канунников нет! да и для атаки от него мало толку! впрочем взятый тобой Пашалич не лучше! в обороне только партачит, а в атаке тоже пока не айс... лучше бы Зуева с Гулиевым из аренд вернули и Могилевца у Ростова взяли! вот это было бы заменой Ромке!
Регистрация: 23.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.