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Давид Юрченко: "Тосно" никогда не играет на ничью

Вратарь "Тосно" Давид Юрченко прокомментировал итог домашнего матча 9-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:2).

"Жалко, что мы не победили. "Тосно" никогда не играет на ничью. Во втором тайме нам помогли правильные слова тренера, и свои удачные действия. Мы сами завелись, сами хотели дожать соперника, выиграть, потому что многое получалось", - цитирует Юрченко "Спорт-Экспресс".
Теги: Юрченко Анжи Тосно
Сегодня, 18:03
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