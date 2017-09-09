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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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17:44
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
Павел Яковлев: если "Спартак" хочет выиграть чемпионат, он должен брать очки в игре с "Тосно" (6)
15:52
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
"Тосно" и "Анжи" забили по два гола (4)
Давид Юрченко: "Тосно" никогда не играет на ничью
Вратарь "Тосно" Давид Юрченко прокомментировал итог домашнего матча 9-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:2).
"Жалко, что мы не победили. "Тосно" никогда не играет на ничью. Во втором тайме нам помогли правильные слова тренера, и свои удачные действия. Мы сами завелись, сами хотели дожать соперника, выиграть, потому что многое получалось", - цитирует Юрченко "Спорт-Экспресс".
"Жалко, что мы не победили. "Тосно" никогда не играет на ничью. Во втором тайме нам помогли правильные слова тренера, и свои удачные действия. Мы сами завелись, сами хотели дожать соперника, выиграть, потому что многое получалось", - цитирует Юрченко "Спорт-Экспресс".
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