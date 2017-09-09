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Рагнар Сигурдссон: "Рубин" не дал "Спартаку" много шансов

Защитник "Рубина" Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура РФПЛ со "Спартаком".

"Мы не дали "Спартаку" много шансов, но, когда соперник имеет хороших игроков, ему достаточно одного момента. Чтобы понять, почему "Рубин" проиграл, нужно пересмотреть и проанализировать матч. Мы ожидали жёсткой игры, это часто происходит во встречах больших соперников.

Возможно, судье не стоило показывать столько жёлтых карточек, но в общем-то он хорошо отработал. После матчей сборных было несложно, я люблю играть много матчей. Чувствую усталость, когда не играю", - цитирует Сигурдссона "Чемпионат.сом".
Теги: Сигурдссон Рубин Спартак
Вчера, 23:30
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№1 Написал: rwspartach Россия (Вчера, 23:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
У Спартака как раз были шансы,а вот Рубин не создал ни одного мало-мальски голевого момента за весь матч.
Регистрация: 1.12.2014
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