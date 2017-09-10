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Сергей Семак: нам нужны игроки, которые действуют более активно впереди

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак сообщил, что его команда была нацелена на победу в матче 9-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:1).

– В первом тайме, на мой взгляд, играли очень глубоко, что мешало нам опасно контратаковать, были неплохие моменты, но остроты не хватало, – сказал Семак. – Второй тайм начали немного лучше, но пропустили. Затем стали рисковать и у "Краснодара" появились возможности, чтобы увеличить счет, а у нас стопроцентных моментов не было. Счет абсолютно по игре.

– Может, стоит снять запрет на употребление мата, чтобы взбодрить команду?

– Если бы это помогало, не вижу здесь прямой взаимосвязи.

– С заменой Засеева на Кротова стало возникать больше свободных зон, не считаете ли этот ход тактической ошибкой?

– Мы же хотели победить, нам нужны игроки, которые действуют более активно впереди, свежие игроки, креативные. Концовка матча, это вынужденный шаг. Мы в поиске баланса обороны и атаки, пока только некоторые игры получаются, но очевидно, что можно было действовать лучше.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Краснодар Уфа
Сегодня, 22:33
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