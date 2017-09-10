Сергей Семак: нам нужны игроки, которые действуют более активно впереди

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак сообщил, что его команда была нацелена на победу в матче 9-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (0:1).– В первом тайме, на мой взгляд, играли очень глубоко, что мешало нам опасно контратаковать, были неплохие моменты, но остроты не хватало, – сказал Семак. – Второй тайм начали немного лучше, но пропустили. Затем стали рисковать и у "Краснодара" появились возможности, чтобы увеличить счет, а у нас стопроцентных моментов не было. Счет абсолютно по игре.– Если бы это помогало, не вижу здесь прямой взаимосвязи.– Мы же хотели победить, нам нужны игроки, которые действуют более активно впереди, свежие игроки, креативные. Концовка матча, это вынужденный шаг. Мы в поиске баланса обороны и атаки, пока только некоторые игры получаются, но очевидно, что можно было действовать лучше.