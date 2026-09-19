Мор рассказал, что повлияло на игру "Спартака" - это не только травма Барко

- На игре лидеров РПЛ сказались травмы. Например, "Спартак" наверняка не потерял бы очки в матче против "Оренбурга" в шестом туре, будь на поле Барко. Также я отмечу потерю Литвинова, причем не только в том плане, что он сам выбыл из строя.
Дело в том, что при наличии Литвинова гораздо лучше играет Жедсон, - сказал Мор в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов получил повреждение в августе, всего в текущем сезоне он провел пять матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями. Также несколько матчей пропустил Эсекьель Барко из-за вирусной инфекции.
После девяти сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.