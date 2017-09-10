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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Живоглядов: отвратительно сыграли, будем разбираться
Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов отметил, что его команда сыграла отвратительно в матче 9-го тура чемпионата России против "Краснодара".
– Проиграли, отвратительно сыграли, будем разбираться. Игра уже прошла, тренер укажет на наши ошибки, чтобы мы больше их не повторяли, сегодня вся команда сыграла не очень. Погода для всех одинаковая, сейчас такое время, ничего страшного.
– Как вышло так, что пропустили?
– Тренер скажет, виноваты все, забивают и пропускают все вместе. Дальше уступать некуда, будем биться за 3 очка, сейчас нам вправят мозги. Думаю, что все будет хорошо и все наладится.
"Спорт-Экспресс"
– Проиграли, отвратительно сыграли, будем разбираться. Игра уже прошла, тренер укажет на наши ошибки, чтобы мы больше их не повторяли, сегодня вся команда сыграла не очень. Погода для всех одинаковая, сейчас такое время, ничего страшного.
– Как вышло так, что пропустили?
– Тренер скажет, виноваты все, забивают и пропускают все вместе. Дальше уступать некуда, будем биться за 3 очка, сейчас нам вправят мозги. Думаю, что все будет хорошо и все наладится.
"Спорт-Экспресс"
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