Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Жулиано выставил свою машину на продажу в Санкт-Петербурге
Полузащитник сборной Бразилии Жулиано, перешедший из "Зенита" в "Фенербахче", выставил свой автомобиль на продажу, сообщает ФАН.
Mercedes GLS63 AMG с пробегом чуть больше 4 тыс. километров обойдется любителям звездных автомобилей в 7,6 млн рублей. По словам источника, автомобиль был выставлен на продажу около недели назад, но имя владельца не афишируется.
Mercedes GLS63 AMG с пробегом чуть больше 4 тыс. километров обойдется любителям звездных автомобилей в 7,6 млн рублей. По словам источника, автомобиль был выставлен на продажу около недели назад, но имя владельца не афишируется.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.