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Жулиано выставил свою машину на продажу в Санкт-Петербурге

Полузащитник сборной Бразилии Жулиано, перешедший из "Зенита" в "Фенербахче", выставил свой автомобиль на продажу, сообщает ФАН.

Mercedes GLS63 AMG с пробегом чуть больше 4 тыс. километров обойдется любителям звездных автомобилей в 7,6 млн рублей. По словам источника, автомобиль был выставлен на продажу около недели назад, но имя владельца не афишируется.
Теги: Жулиано
Сегодня, 17:04
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