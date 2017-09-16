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Расмус Хольмен: лучшая связка центральных защитников? Рамос и Варан

Защитник московского "Динамо" Расмус Хольмен рассказал, какую связку центральных защитников он считает лучшей.

"Когда я смотрю футбол, то пытаюсь что-то почерпнуть от каждого игрока центра обороны. Лучшей я бы назвал связку "Реала" Рамос – Варан. Француз ещё молод, но очень быстр, силён, агрессивен. Рамос иногда выглядит немного сумасшедшим, получает карточки, однако он умный игрок. Знает, когда пойти жёстко, оказать давление, а когда лучше не обострять, напротив сделать пару шагов назад", - цитирует Хольмена официальный сайт "Динамо".
Теги: Хольмен Рамос Варан
Сегодня, 04:08
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