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Николай Гуляев: футбол в России - это больше, чем спорт

Руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев считает, что прошедший в "Лужниках" фестиваль "Россия любит футбол" должен помочь популяризировать этот вид спорта в стране.

"Футбол в России - это больше, чем спорт. Это народная игра. Мы обязаны всеми силами способствовать популяризации этого замечательного вида спорта в нашей стране. Сегодняшний фестиваль - один из эффективных способов сделать это", - цитирует Гуляева ТАСС.

В прошедшем в рамках фестиваля футбольном турнире приняли участие 624 любительские команды различных возрастных категорий. По данным организаторов мероприятия, всего на участие в соревнованиях подали заявки порядка 10 тыс. человек.
Сегодня, 20:20
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