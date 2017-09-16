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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Николай Гуляев: футбол в России - это больше, чем спорт
Руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев считает, что прошедший в "Лужниках" фестиваль "Россия любит футбол" должен помочь популяризировать этот вид спорта в стране.
"Футбол в России - это больше, чем спорт. Это народная игра. Мы обязаны всеми силами способствовать популяризации этого замечательного вида спорта в нашей стране. Сегодняшний фестиваль - один из эффективных способов сделать это", - цитирует Гуляева ТАСС.
В прошедшем в рамках фестиваля футбольном турнире приняли участие 624 любительские команды различных возрастных категорий. По данным организаторов мероприятия, всего на участие в соревнованиях подали заявки порядка 10 тыс. человек.
"Футбол в России - это больше, чем спорт. Это народная игра. Мы обязаны всеми силами способствовать популяризации этого замечательного вида спорта в нашей стране. Сегодняшний фестиваль - один из эффективных способов сделать это", - цитирует Гуляева ТАСС.
В прошедшем в рамках фестиваля футбольном турнире приняли участие 624 любительские команды различных возрастных категорий. По данным организаторов мероприятия, всего на участие в соревнованиях подали заявки порядка 10 тыс. человек.
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