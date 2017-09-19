Андрей Кобелев: в пятерку "Спартак" еще может войти

Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев не верит, что игроки "Спартака" могли "сливать" главного тренера Массимо Карреру в матче 10-го тура чемпионата России с "Тосно" (2:2).– 2:0 – это довольно комфортный счет. У "Спартака" случилось какое-то несчастье. Правда, уже не первый раз за сезон. Сегодня "Зенит" играет намного ответственнее сзади.– Нет.– Это очень хорошая шутка.– Так тренера не "сливают". При счете 2:0 не пропускают за четыре минуты два гола, так не делается специально. Речь скорее идет об индивидуальных ошибках игроков.– Да. В пятерку "Спартак" еще может войти, даже, возможно, побороться за третье место. Но за чемпионство – вряд ли. Слишком много потеряно очков, причем в концовках.