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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Кобелев: в пятерку "Спартак" еще может войти
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев не верит, что игроки "Спартака" могли "сливать" главного тренера Массимо Карреру в матче 10-го тура чемпионата России с "Тосно" (2:2).
– Когда счет стал 2:0 были уверены, что "Зенит", в отличие от "Спартака" в игре с "Тосно", не упустит победу?
– 2:0 – это довольно комфортный счет. У "Спартака" случилось какое-то несчастье. Правда, уже не первый раз за сезон. Сегодня "Зенит" играет намного ответственнее сзади.
– А со стороны есть понимание, что вообще творится в "Спартаке"?
– Нет.
– Пошли разговоры про то, что игроки "сливают" Карреру…
– Это очень хорошая шутка.
– Почему?
– Так тренера не "сливают". При счете 2:0 не пропускают за четыре минуты два гола, так не делается специально. Речь скорее идет об индивидуальных ошибках игроков.
– Красно-белые точно выпали из чемпионской гонки?
– Да. В пятерку "Спартак" еще может войти, даже, возможно, побороться за третье место. Но за чемпионство – вряд ли. Слишком много потеряно очков, причем в концовках.
"Спорт-Экспресс"
– Когда счет стал 2:0 были уверены, что "Зенит", в отличие от "Спартака" в игре с "Тосно", не упустит победу?
– 2:0 – это довольно комфортный счет. У "Спартака" случилось какое-то несчастье. Правда, уже не первый раз за сезон. Сегодня "Зенит" играет намного ответственнее сзади.
– А со стороны есть понимание, что вообще творится в "Спартаке"?
– Нет.
– Пошли разговоры про то, что игроки "сливают" Карреру…
– Это очень хорошая шутка.
– Почему?
– Так тренера не "сливают". При счете 2:0 не пропускают за четыре минуты два гола, так не делается специально. Речь скорее идет об индивидуальных ошибках игроков.
– Красно-белые точно выпали из чемпионской гонки?
– Да. В пятерку "Спартак" еще может войти, даже, возможно, побороться за третье место. Но за чемпионство – вряд ли. Слишком много потеряно очков, причем в концовках.
"Спорт-Экспресс"
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