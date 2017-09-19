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Веллитон: я мог перейти в "Локомотив" этим летом, переговоры шли

Бывший форвард "Спартака" Веллитон, который летом покинул "Кайсериспор", рассказал, что у него было предложение от "Локомотива".

"Пока не знаю, где продолжу карьеру. Я проходил медицинские тесты в "Ренне". Возможно, это наиболее вероятный вариант для меня. Сейчас нахожусь дома в Турции. Мой агент говорит, что скоро ситуация разрешится. "Кайсериспор" не платил мне зарплату три месяца, и это не первый случай, так что этого достаточно, чтобы я мог расторгнуть контракт. "Кайсери" действительно рассчитывает получить от меня 2 млн евро, потому что из ФИФА ещё не пришли документы. Тем не менее я свободный агент и могу перейти в любую команду. У меня уже особо нет желания играть в "Кайсери" после всего, что случилось, после того как президент клуба усложнял моё выступление за команду.

В принципе, моё возвращение в РФПЛ возможно. Я мог перейти в "Локомотив" этим летом. Переговоры шли. Возможен ли этот вариант сейчас? Не уверен. Хотел бы в будущем вернуться в Россию. Я влюблён в поклонников "Спартака". Хочу пожелать им всего лучшего, чтобы они добились всего, к чему стремятся. Поздравляю их с чемпионством. Если больше не поиграю ни в одном клубе России, то всю оставшуюся жизнь буду болеть за "Спартак". Поймите меня правильно. Если бы перешёл в "Локо", то у меня была бы привязанность уже к другой команде РФПЛ", - цитирует Веллитона "Чемпионат.сом".
Теги: Веллитон Локомотив
Вчера, 22:36
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:22) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Давай снова в СпаМ, там своим всегда рады.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 23:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи Велосипед!)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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