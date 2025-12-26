Матчи Скрыть

В РФС высказались об ужесточении лимита на легионеров

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.
Фото: РФС
"Дискуссия о лимите была инициирована Минспорта в августе. Нам дали высказаться — всем в футбольной индустрии. Дискуссия продолжается. У меня нет ответа, когда в этом вопросе будет поставлена точка", - цитирует Дюкова "Чемпионат".

Ранее Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что со следующего сезона в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. На данный момент российским клубам позволяется вносить в заявку не более 13 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 8 иностранных футболистов. Через несколько сезонов это правило будет приведено к формуле "10+5".

Изменения могут вступить в силу со следующего сезона - планируется, что новый лимит будет вводиться поэтапно на протяжении нескольких лет.

