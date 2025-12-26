"На сегодняшний день мы обсуждаем продление контракта. А Джамал настроен хорошо поработать на сборах и завоевать место в составе. Но это футбол, могут быть разные сценарии. К Джамалу есть интерес клубов РПЛ, а также некоторых зарубежных клубов", - цитирует агента "СЭ".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Джамалутдин Абдулкадыров может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
На счету центрального защитника 17 матчей в составе основной команды красно-синих. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 1 миллион евро, контракт игрока с "армейцами" рассчитан до лета 2027 года.
По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками.
Агент защитника ЦСКА рассказал о будущем своего клиента
Футбольный агент Таймаз Хархаров, представляющий интересы защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, высказаося о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА