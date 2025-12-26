Матчи Скрыть

В РФС прокомментировали финансовые проблемы "Ростова"

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал финансовые проблемы "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
"Что касается рисков банкротства клубов, то мы работаем над регламентом. У нас будут ужесточение финансового контроля, равно как и наказание. Что касается "Ростова", то я уверен, что они не повторят путь "Химок", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что футбольный клуб испытывает финансовые проблемы. Источники отмечали, что клуб может не доиграть текущий сезон до конца.

По итогам 18 сыгранных туров ростовчане располагаются на 11 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 21 баллом в своем активе. Ранее сообщалось, что клуб продлит контракт с главным тренером Джонатаном Альбой - испанец возглавляет команду с февраля текущего года.

