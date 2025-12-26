Гасилин: Соболев - не уровень "Зенита"

"Можно сказать, что Соболев в "Зените" не раскрылся? Конечно, он слабенько играет в "Зените". В таком клубе мало забивать три мяча с такими партнерами. Думаю, это не уровень "Зенита", - сказал Гасилин Metaratings.
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" в конце августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 28-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о нападающем клуба Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"