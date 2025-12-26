Матчи Скрыть

Гасилин: насколько "Зенит" воспитал вас воспринимать его только на первом месте!

Экс-игрок "Зенита" Алексей Гасилин оценил текущие результаты петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
"Мне смешно слышать слово "проблема". Шесть чемпионств подряд, сейчас одно второе место – и паника: "Что случилось?!" Насколько клуб с берегов Невы вас воспитал воспринимать его только на первом месте! О каких проблемах речь? Так бывает, кто-то подтягивается. Для чемпионата, наоборот, интересно, что "Зенит" не выигрывает", - цитирует Гасилина Metaratings.

По итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги. До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

После 18 сыгранных туров сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского с 39 набранными очками в своем активе и отстают от "быков" на один балл.

