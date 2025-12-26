Матчи Скрыть

Экс-игрок "Спартака": в новом году у Зобнина может наступить подъём

Бывший игрок "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о футболисте клуба Романе Зобнине.
Фото: ФК "Спартак"
"Зобнин принёс немало пользы "Спартаку". Может, у него сейчас наступил какой-то спад, но в новом году у него может наступить и подъём. Он провёл много матчей в "Спартаке", он наш игрок. Почему от него надо отказываться? Нужен он или нет - это решает руководство и команда", - сказал Гаврилов "Советскому спорту".

Ранее стало известно, что "Спартак" продлил контракт с российским футболистом до 2027 года.

Роман Зобнин выступает в составе красно-белых с начала июля 2016 года. Всего за клуб полузащитник провел 291 матч, забил 21 гол и отдал 19 результативных передач. Трансферная стоимость 31-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

