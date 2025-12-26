Глава РФС уверен, что в 2026 году сборная России сможет сыграть на мировой арене

"К сожалению, в этом году в случае футбола решение о снятии ограничений не принято. Но мы уверены, что в 2026-м решение о снятии ограничений в отношении российского футбола будет принято, которое позволит нашим командам принять участие в международных соревнованиях.
ФИФА и УЕФА были одними из первых, кто принял решение снять ограничение на участие юношеских команд, но техническое решение включения наших команд в состав групп не было реализовано", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".
Напомним, что с февраля 2022 года национальная команда России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. В 2025 году МОК допустил российских спортсменов до международных соревнований в нескольких индивидуальных видах спорта.
В 2025 году сборная России провела десять товарищеских встреч, в которых одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и один раз потерпела поражение. Сообщалось, что в следующем году подопечные Валерия Карпина могут сыграть с командами, которые примут участие в чемпионате мира 2026 года. Мундиаль состоится в США, Канаде и Мексике.
Фото: РФС