Тренер "Крыльев Советов" рассказал, когда Раков присоединится к команде на сборах

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев рассказал, когда Вадим Раков присоединится к команде на сборах.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Раков не примет участия в первом и втором сборах в Турции", - цитирует Адиева "Чемпионат".

В летнее трансферное окно Вадим Раков на правах аренды перешел из московского "Локомотива" в самарские "Крылья Советов". Форвард отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 11 встречах во всех турнирах. В сентябре нападающий получил повреждение и на данный момент продолжает восстановление.

