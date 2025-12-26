Тренер "Крыльев Советов" рассказал, когда Раков присоединится к команде на сборах

"Раков не примет участия в первом и втором сборах в Турции", - цитирует Адиева "Чемпионат".
В летнее трансферное окно Вадим Раков на правах аренды перешел из московского "Локомотива" в самарские "Крылья Советов". Форвард отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 11 встречах во всех турнирах. В сентябре нападающий получил повреждение и на данный момент продолжает восстановление.
Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев рассказал, когда Вадим Раков присоединится к команде на сборах.
Фото: ФК "Крылья Советов"