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Вандерсон: мы бьемся и за тренера, и за клуб

Нападающий московского "Динамо" Вандерсон прокомментировал ничейный результат матча с ЦСКА (0:0).

"В первом тайме играли очень хорошо. Получалось нейтрализовать соперника. Увы, не забили, но всё равно мы развиваемся. Будем ещё лучше в матче с "Локомотивом".

Бьются ли игроки "Динамо" за тренера? Мы знаем, что сейчас у нас не самый простой период, но мы делаем всё, что в наших силах. Бьёмся и за тренера, и за клуб", - цитирует Вандерсона "Чемпионат.сом".
Теги: Вандерсон Динамо ЦСКА
Сегодня, 21:10
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№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 21:16) #
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Болеет за:
«Краснодар»
хто ж его сглазил?


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