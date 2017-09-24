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Пресс-атташе "Уфы": игроки чуть ли не в трусах выбегали из отеля

Пресс-атташе "Уфы" Сергей Тыртышный прокомментировал ситуацию с ложным звонком о заложенной бомбе в гостинице, где проживала команда в преддверии матча 11-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". Он отметил, что многие игроки испугались.

– Очень неприятная ситуация, – сказал Тыртышный в интервью "СЭ". – После звонка все футболисты повыбегали из гостиницы – кто в чем одет, кто-то чуть ли не в трусах выбежал. Многие испугались. Понимаете, иностранцев такие ситуации очень пугают. Если российские футболисты реагируют: "Как это все задолбало!", то у легионеров совсем другая реакция. Мне еще позвонили и сказали, что кроме нашей гостиницы, "заминировали" еще три торговых центра в Уфе.
Теги: Уфа
Сегодня, 16:22
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