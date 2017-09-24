Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:25
Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру
Шамиль Газизов: эвакуация из гостиницы? Сейчас всё нормально, команда в полном составе выехала на игру
14:42
Квинси Промес: придут лучшие дни (4)
Квинси Промес: придут лучшие дни (4)
12:38
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
Дмитрий Сенников: "Краснодар" должен как минимум не уступить "Зениту", а "Локо" разозлиться на себя и прибавить (1)
Пресс-атташе "Уфы": игроки чуть ли не в трусах выбегали из отеля
Пресс-атташе "Уфы" Сергей Тыртышный прокомментировал ситуацию с ложным звонком о заложенной бомбе в гостинице, где проживала команда в преддверии матча 11-го тура премьер-лиги с "Арсеналом". Он отметил, что многие игроки испугались.
– Очень неприятная ситуация, – сказал Тыртышный в интервью "СЭ". – После звонка все футболисты повыбегали из гостиницы – кто в чем одет, кто-то чуть ли не в трусах выбежал. Многие испугались. Понимаете, иностранцев такие ситуации очень пугают. Если российские футболисты реагируют: "Как это все задолбало!", то у легионеров совсем другая реакция. Мне еще позвонили и сказали, что кроме нашей гостиницы, "заминировали" еще три торговых центра в Уфе.
– Очень неприятная ситуация, – сказал Тыртышный в интервью "СЭ". – После звонка все футболисты повыбегали из гостиницы – кто в чем одет, кто-то чуть ли не в трусах выбежал. Многие испугались. Понимаете, иностранцев такие ситуации очень пугают. Если российские футболисты реагируют: "Как это все задолбало!", то у легионеров совсем другая реакция. Мне еще позвонили и сказали, что кроме нашей гостиницы, "заминировали" еще три торговых центра в Уфе.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.