Антон Миранчук: "Локомотив" давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу сезона

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал победу своей команды в матче против "Ростова" (1:0) в одиннадцатом туре РФПЛ.- После "Крыльев" у нас остались силы. Нужно отдать должное команде, что терпела, билась и создавала моменты. Во втором тайме игра раскрылась, начались качели. Хорошо, что забили гол".– Приятно, что мы прервали неудачную серию. "Локомотив" давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.