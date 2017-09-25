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Антон Миранчук: "Локомотив" давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу сезона

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал победу своей команды в матче против "Ростова" (1:0) в одиннадцатом туре РФПЛ.

- После "Крыльев" у нас остались силы. Нужно отдать должное команде, что терпела, билась и создавала моменты. Во втором тайме игра раскрылась, начались качели. Хорошо, что забили гол".

– Предполагали, что во втором тайме игра так поменяется?

– Приятно, что мы прервали неудачную серию. "Локомотив" давно не побеждал и в Ростове, и вообще по ходу этого сезона. Надеюсь, что дальше дела пойдут хорошо.

ФК "Локомотив"
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 05:21
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