Руслан Нигматуллин: Лунев – сильнейший вратарь России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего голкипера России.– Я в последнее время считаю Лунева нашим сильнейшим вратарем. Он это подтвердил в матче с "Краснодаром". За последние годы он наиболее реальный претендент на то, чтоб сместить Акинфеева с поста номер один.Если предыдущие ребята были дублерами Игоря, то Андрей – реальный конкурент. Он готов именно сейчас стать первым номером нашей сборной.