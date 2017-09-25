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Руслан Нигматуллин: Лунев – сильнейший вратарь России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего голкипера России.

– Лунев сейчас играет великолепно. Он вытеснит из состава Игоря Акинфеева?

– Я в последнее время считаю Лунева нашим сильнейшим вратарем. Он это подтвердил в матче с "Краснодаром". За последние годы он наиболее реальный претендент на то, чтоб сместить Акинфеева с поста номер один.

Если предыдущие ребята были дублерами Игоря, то Андрей – реальный конкурент. Он готов именно сейчас стать первым номером нашей сборной.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Нигматуллин Лунев Сборная России
Сегодня, 16:07
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7
(1)
№7 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: SHIGA
также говорили и про грека

да и Крицюку тоже дифирамбы пели
Регистрация: 7.09.2015
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хороший вратарь,но мало ещё времени прошло,стабильность это класс.Акинфеев номер 1 как не крути.
Регистрация: 12.02.2013
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:17) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
также говорили и про грека
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Батька (Сегодня, 16:16) #
  • +1
  •  (1)
online

Да Зина придумает ему травму что бы не уставал на ЧМ18 что бы в клубе работал
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: grisha (Сегодня, 16:13) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FanAttack
Реальная замена Акинфеева на ЧМ готовится.

Хрен вам всем
У Лунёва будет травма на на всё время путинской клоунады
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 16:11) #
  • -6
  •  (6)
online

Да, Лунев крут. Реальная замена Акинфеева на ЧМ готовится.
Регистрация: 4.05.2014
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:11) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
пока Лунев конкурент нашего кэпа - и это правильно, конкуренция среди вратарей должна быть жестче...
да и клубы в этом заинтересованы также wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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