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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Массимо Каррера: мы остаёмся семьей. Но в любой семье бывают проблемы, порой доходит до развода (1)
Руслан Нигматуллин: Лунев – сильнейший вратарь России
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего голкипера России.
– Лунев сейчас играет великолепно. Он вытеснит из состава Игоря Акинфеева?
– Я в последнее время считаю Лунева нашим сильнейшим вратарем. Он это подтвердил в матче с "Краснодаром". За последние годы он наиболее реальный претендент на то, чтоб сместить Акинфеева с поста номер один.
Если предыдущие ребята были дублерами Игоря, то Андрей – реальный конкурент. Он готов именно сейчас стать первым номером нашей сборной.
"Спорт-Экспресс"
– Лунев сейчас играет великолепно. Он вытеснит из состава Игоря Акинфеева?
– Я в последнее время считаю Лунева нашим сильнейшим вратарем. Он это подтвердил в матче с "Краснодаром". За последние годы он наиболее реальный претендент на то, чтоб сместить Акинфеева с поста номер один.
Если предыдущие ребята были дублерами Игоря, то Андрей – реальный конкурент. Он готов именно сейчас стать первым номером нашей сборной.
"Спорт-Экспресс"
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