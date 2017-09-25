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Александр Кокорин: рад возвращению в сборную, буду оправдывать ожидания

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал вызов в сборную России на ближайшие контрольные матчи.

26-летний форвард в последний раз играл за сборную 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против Румынии (1:0).

"Я рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира", - цитирует Кокорина ТАСС.
Теги: Кокорин Сборная России
Сегодня, 18:25
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№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Corner
А скажи-ка, Саша, если забьешь, жест свой повторишь опять? wink

он уже вылечил насморк и сопли больше не вытирает..
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 18:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
А скажи-ка, Саша, если забьешь, жест свой повторишь опять? wink
Регистрация: 21.05.2016
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