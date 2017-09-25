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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кокорин: рад возвращению в сборную, буду оправдывать ожидания
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал вызов в сборную России на ближайшие контрольные матчи.
26-летний форвард в последний раз играл за сборную 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против Румынии (1:0).
"Я рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира", - цитирует Кокорина ТАСС.
26-летний форвард в последний раз играл за сборную 15 ноября 2016 года в товарищеском матче против Румынии (1:0).
"Я рад возвращению в сборную, буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира", - цитирует Кокорина ТАСС.
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