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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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В Москве фанаты отняли у восьмиклассника значок "Спартака" и телефон
На севере Москвы трое неизвестных ограбили восьмиклассника. В службу "02" поступила информация об ограблении 14-летнего жителя столицы, ученика 8 класса.
"По предварительным данным, на ул. Клинская к подростку подошли трое незнакомых ребят 16-17 лет, сорвали с потерпевшего значок футбольного клуба "Спартак", вырвали из рук телефон Samsung и скрылись", — цитирует агентство городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах
Мальчик сообщил приметы злоумышленников - по его словам, неизвестные были одеты как футбольные фанаты. Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведётся розыск подозреваемых.
"По предварительным данным, на ул. Клинская к подростку подошли трое незнакомых ребят 16-17 лет, сорвали с потерпевшего значок футбольного клуба "Спартак", вырвали из рук телефон Samsung и скрылись", — цитирует агентство городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах
Мальчик сообщил приметы злоумышленников - по его словам, неизвестные были одеты как футбольные фанаты. Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведётся розыск подозреваемых.
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