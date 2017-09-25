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В Москве фанаты отняли у восьмиклассника значок "Спартака" и телефон

На севере Москвы трое неизвестных ограбили восьмиклассника. В службу "02" поступила информация об ограблении 14-летнего жителя столицы, ученика 8 класса.

"По предварительным данным, на ул. Клинская к подростку подошли трое незнакомых ребят 16-17 лет, сорвали с потерпевшего значок футбольного клуба "Спартак", вырвали из рук телефон Samsung и скрылись", — цитирует агентство городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах

Мальчик сообщил приметы злоумышленников - по его словам, неизвестные были одеты как футбольные фанаты. Полиция возбудила уголовное дело о разбое, ведётся розыск подозреваемых.
Теги: Спартак
Сегодня, 21:46
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7
(0)
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:27) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гопники))


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ёклмн, в таком возрасте, 14 лет, а у человека уже судьба не складывается из-за этой команды, несчастья преследуют. worried


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зачем здесь эта новость? Автор провокатор и желтушник!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
то был Панов...мелкий мерзкий тип, с восьмиклассником спутали


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:06) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Цитата: sanyapytilin
Гоп-стоп жив)))
В 90-е у многих это было хобби, толпой нападать на одного и с "гордостью" снимать розы. Жалкие люди...

Да ваши же и сняли - 100 процентов.

Гоп-стоп, бла....

может всё же ливерпульская школота... они такие
Регистрация: 20.10.2012
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:03) #
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Цитата: sanyapytilin
Гоп-стоп жив)))
В 90-е у многих это было хобби, толпой нападать на одного и с "гордостью" снимать розы. Жалкие люди...

Да ваши же и сняли - 100 процентов.

Гоп-стоп, бла....
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:58) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Гоп-стоп жив)))
В 90-е у многих это было хобби, толпой нападать на одного и с "гордостью" снимать розы. Жалкие люди...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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