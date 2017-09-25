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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: Лунев может заменить Акинфеева в сборной России
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев имеет все шансы стать первым номером в сборной России.
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что продолжает считать Игоря Акинфеева основным голкипером.
"Лунев очень уверенно играет. Если он и дальше будет так играть, то может заменить Акинфеева в сборной России", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что продолжает считать Игоря Акинфеева основным голкипером.
"Лунев очень уверенно играет. Если он и дальше будет так играть, то может заменить Акинфеева в сборной России", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
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