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Александр Бубнов: Лунев может заменить Акинфеева в сборной России

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев имеет все шансы стать первым номером в сборной России.

Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов заявил, что продолжает считать Игоря Акинфеева основным голкипером.

"Лунев очень уверенно играет. Если он и дальше будет так играть, то может заменить Акинфеева в сборной России", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Лунев Акинфеев Сборная России
Сегодня, 22:19
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 22:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
ещё бы у парня крылья выросли ...как он вперед вышел я думал все триндец...ан нет!
Регистрация: 26.04.2017
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